Волонтеры в Ленинском округе проводят встречи о Всероссийском голосовании

Информационная кампания о Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства стартовала в школах Ленинского округа. Волонтеры проводят встречи со старшеклассниками и объясняют, как выбрать общественные пространства для обновления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах Ленинского городского округа проходят встречи со старшеклассниками в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» рассказывают о возможностях участия в голосовании и значении каждого голоса для развития территории.

«Наши волонтеры работают с молодежью, объясняя, что каждый голос имеет значение и напрямую влияет на развитие округа. Ребята с интересом включаются в диалог, задают вопросы и уже сейчас проявляют активную гражданскую позицию. Мы видим, что тема благоустройства действительно важна для школьников, и это дает уверенность, что будущее округа в надежных руках», — пояснила руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

В ходе встреч школьникам подробно разъясняют суть проекта и порядок голосования через портал «Госуслуги» или с помощью волонтерского приложения. В перечень объектов вошли сквер «Воинам ПВО», сквер «Пушка Д-44», сквер между домами 29 и 30 в поселке Развилка, сквер на улице Советская и парк «Сосенки» в Видном.

Онлайн-голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут жители округа старше 14 лет. Проект реализуется в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.