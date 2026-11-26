Семья военнослужащего, который выполняет задачи в зоне специальной военной операции, живет в частном доме в поселке Пески городского округа Коломна. Утром 25 ноября после сильного снегопада двор и придомовую территорию завалило тяжелым мокрым снегом. Супруга и пожилая мать бойца не могли справиться с уборкой самостоятельно.

Жена военнослужащего обратилась за помощью к главе городского округа Коломна Виктору Верещагину. Он связался с «Волонтерами Подмосковья». Добровольцы приехали с лопатами и в течение нескольких часов расчистили территорию.

«Снегопад в Подмосковье — это всегда проверка. И не только на прочность техники. Это проверка на отзывчивость и взаимовыручку», — отметил Виктор Верещагин, поблагодарив добровольцев за помощь семье.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.