сегодня в 16:16

Волонтеры в Бронницах угощают коммунальщиков горячим чаем во время уборки снега

В Бронницах на Советской улице волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» провели спонтанную акцию для поддержки коммунальщиков, которые убирали последствия снегопада. Активисты на автомобиле развозили горячий чай и печенье по дворам, чтобы угостить рабочих.

Идея акции возникла у волонтеров, когда они увидели коммунальщиков за работой. Чай был приготовлен в молодежном центре «Алиби», а для раздачи использовали термосы и одноразовые стаканчики.

«Мы понимаем, что на холоде люди быстро замерзают, несмотря на движение. Решили поддержать их, насколько возможно», — рассказала волонтер Ольга Кустарева.

Сотрудники коммунальных служб отметили, что были приятно удивлены вниманием. «Приятная неожиданность, что нашу работу ценят. Мы с удвоенной силой будем работать», — поделился сотрудник МБУ «Благоустройство» Сергей Земзюлин.

Волонтеры объехали практически все дворы города, чтобы угостить всех, кто занимался уборкой снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.