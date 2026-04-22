Волонтеры Ступина помогут жителям проголосовать за благоустройство

Обучение волонтеров перед стартом голосования за объекты благоустройства прошло в Ступине. С 21 апреля активисты выйдут на улицы города, чтобы помочь жителям выбрать общественные пространства для обновления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар для участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в центре «Армеец». Активисты собрались за несколько дней до начала голосования, чтобы детально разобрать порядок работы в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Им объяснили, как правильно информировать жителей о проекте и фиксировать их выбор с помощью планшетов.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.