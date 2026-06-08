Волонтеры Сергиево-Посадского округа помогли приюту в Дивово

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» и движения «Волонтеры Подмосковья» 5 июня посетили приют для животных «Гвардия» в деревне Дивово Сергиево-Посадского округа и передали корма и необходимые вещи. К акции присоединился депутат окружного совета Тимофей Лагутин. Помощь собрали учащиеся образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры привезли в приют собачий корм, игрушки и средства, необходимые для ухода за животными. По словам депутата окружного совета Тимофея Лагутина, такая поддержка помогает сотрудникам приюта в ежедневной работе.

«Мы сегодня с коллегами привезли сюда собачий корм, игрушки, средства для того, чтобы людям, которые занимаются этим благородным делом, было чуть полегче работать», — сказал Тимофей Лагутин.

Приют «Гвардия» работает с 1998 года. Изначально здесь заботились о списанных служебных собаках. Сейчас в приюте содержатся 450 собак, из них 12 ранее служили на благо Родине. Также действует отделение для кошек, где живут 80 животных.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность учебным заведениям, так как они помогли нам в проведении сегодняшнего дня. Помогли с кормами, кто-то даже предоставил игрушки для кошек», — поделился руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергиево-Посадского округа Арсений Маланин.

Он добавил, что животным в приюте часто не хватает внимания и общения, поэтому подобные встречи важны не только как материальная поддержка.

Желающие могут помочь приюту, перечислив средства в фонд помощи «Передний край» или передав необходимые вещи. Востребованы корма, ведра и миски, прочные поводки и ошейники разных размеров, игрушки и другие зоотовары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.