Волонтеры Рузского округа прошли интенсив Академии гражданской защиты

Недавно волонтеры из Рузского ресурсного центра приняли участие в образовательном интенсиве, организованном Академией гражданской защиты МЧС России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие предоставило ребятам уникальную возможность расширить свои знания и получить практический опыт в сфере безопасности.

Программа интенсива была насыщенной и разнообразной. Участники погрузились в изучение основ спасения и безопасности, освоив множество полезных навыков.

Одним из ключевых моментов обучения стала первая помощь. Волонтеры научились оказывать помощь при различных травмах и переломах, проводили сердечно-легочную реанимацию и отрабатывали транспортировку пострадавших. Эти навыки оказались крайне полезными и необходимыми в любой чрезвычайной ситуации.

Также внимание уделили вопросам пожарной безопасности. Участники узнали о различных классах пожаров, освоили правила пользования огнетушителями и познакомились с профессиональным аварийно-спасательным оборудованием.

Практический опыт стал важной частью обучения. Под руководством опытных инструкторов волонтеры смогли применить полученные знания на практике, что позволило им лучше понять и закрепить материал.

Волонтеры отметили, что участие в интенсиве стало для них важным шагом в развитии и позволило приобрести ценные умения. Они с энтузиазмом и ответственностью подошли к обучению, что не осталось незамеченным организаторами.

Такие мероприятия способствуют повышению уровня подготовки добровольцев и помогают им быть готовыми к реальным ситуациям, требующим быстрой и грамотной реакции. Впереди у волонтеров новые задачи и возможности для дальнейшего развития.

«Мы гордимся нашими волонтерами, которые с таким энтузиазмом и ответственностью подошли к обучению! Это важный шаг в их развитии и становлении настоящими спасателями!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.