Волонтеры Рузского муниципального округа позаботились о зимующих птицах

Значимое мероприятие состоялось 20 ноября в Молодежном центре Рузского муниципального округа. Для активных волонтеров был организован мастер-класс по изготовлению кормушек для пернатых друзей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Экологический подход к созданию кормушек стал ключевым аспектом мероприятия. В качестве основного материала использовалось вторсырье, что позволило не только помочь птицам, но и внести вклад в сохранение окружающей среды.

Практическая часть мастер-класса включала не только изготовление кормушек, но и обучение важным аспектам их размещения. Участники получили ценные знания о том, как правильно расположить кормушки для максимального привлечения птиц.

Безопасность конструкций находилась в центре внимания организаторов. Волонтеры изучили все необходимые требования для создания комфортных и безопасных условий для пернатых гостей.

Биологические аспекты также были подробно рассмотрены. Участники мастер-класса узнали о правильном подборе корма для зимующих птиц и особенностях их питания в холодное время года.

Практические рекомендации по уходу за кормушками помогли волонтерам понять, как обеспечить постоянный доступ птиц к пище на протяжении всей зимы.

Финальным этапом мероприятия стал практический выход волонтеров в городской ландшафт. Изготовленные кормушки были размещены в различных локациях: возле Молодежного центра, во дворах и других подходящих местах города.

Социальная значимость мероприятия заключается в формировании экологической культуры и ответственного отношения к природе среди молодежи.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют не только сохранению городской фауны, но и развитию волонтерского движения в округе.

«Планы на будущее включают продолжение подобных экологических проектов, направленных на сохранение природного баланса и воспитание бережного отношения к окружающей среде,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.