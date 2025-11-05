Волонтеры Реутова совершили более 2000 добрых дел за 5 лет в движении Подмосковья

За пять лет к региональному движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились около тысячи жителей Реутова, это больше половины от всех представителей волонтерского и добровольческого движения муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За это время они стали незаменимой опорой общества, реализуя себя в самых разных сферах: от адресной помощи военнослужащим и их семьям до участия в крупных экологических, патриотических, культурных и спортивных мероприятиях на территории города. Движение зародилось пять лет назад, в непростой период пандемии, объединив неравнодушных людей в их общем стремлении помогать. С каждым годом в Реутове число добровольцев росло, и сегодня это сплоченное сообщество, где каждый готов отложить личные дела ради общего блага и служения обществу.

За время существования движения волонтеры Реутова организовали и приняли участие более чем в двух тысячах мероприятий и добрых дел. Одним из ключевых направлений стала поддержка участников специальной военной операции. Еженедельно добровольцы отправляются в зону СВО, доставляя тонны гуманитарных грузов, собранных жителями города.

Ярким примером служения является Екатерина Чкан. Девушка с лета вступила в ряды волонтеров, потому что ее папа находится в зоне проведения СВО. Екатерина горит желанием помогать не только отцу, но и другим защитникам. Другой реутовчанин — Максим Черкашин с 18 лет сдает кровь, за это время он принял участие в донации уже 6 раз. Его брат — участник специальной военной операции, поэтому молодой человек не понаслышке знает, какое важное дело делают доноры.

Волонтеры округа также активно участвовали в федеральных и региональных проектах, таких как музыкальный конкурс «Интервидение», акция Губернатора «Доброе дело» и премия «Мы Вместе». Высокий вклад добровольцев в жизнь общества не остается незамеченным. В честь Дня добровольца активисты движения получили Благодарственные письма от Главы городского округа Реутов Филиппа Анатольевича Науменко и Председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова.

За каждой акцией стоят личные истории неравнодушных людей. Так, Софья Шинкарева присоединилась к волонтерству в 15 лет, считая, что это «дело, которое делает нас частью чего-то большего». Сегодня Софья не только является и. о. руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и координатором штаба «Волонтеров Подмосковья». Вместе со своей командой она мастерит сувениры для бойцов, сдает кровь и помогает приютам для животных, а также принимала участие в организации международного конкурса «Интервидение», в качестве координатора, за что получила благодарность от Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Добровольчество — это то, что идет из глубины души. Когда ты жертвуешь своими планами, делами и временем, ради улыбок людей! Ты готов отдавать свою любовь тем, кто в этом больше всего нуждается! Хочется выразить благодарность Главе города и всему городу за поддержку нашей деятельности!», — рассказала Софья.

Движение «Волонтеры Подмосковья» в Реутове продолжает расти и развиваться, объединяя людей разных возрастов и профессий. Присоединиться к команде добровольцев и внести свой вклад в общее дело может каждый желающий. Попасть в команду волонтером просто — напишите координатору https://t.me/VolunteersMosRegion_bot и вы сможете вместе с большой командой Подмосковья делать добрые дела!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.