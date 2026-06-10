Волонтеры раздали более 200 триколоров в Подольске 9 июня

Акция приурочена к празднованию Дня России. Первыми участниками стали волонтеры, которые вышли на бульвар Юности и вручили жителям символические ленты в цветах триколора.

Школьницы София и Полина присоединились к мероприятию впервые.

«Немного волнительно, но очень интересно, ведь мы раздаем ленточки, чтобы люди приобщились к празднику, ко Дню России, чтобы ценили наш триколор, наш флаг», — поделились девочки.

Организаторы отмечают, что акция продолжится до самого праздника. К раздаче ленточек присоединятся представители подольских молодежных объединений. Особенно активно инициативу поддерживают семьи с детьми и жители старшего поколения. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают формировать гражданскую идентичность и уважение к государственной символике, а триколор становится знаком единства, общей истории и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.