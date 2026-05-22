Волонтеры раздали более 1 400 бутылок воды в Подольске

Волонтеры раздали более 1400 бутылок питьевой воды жителям Подольска 21 мая на фоне аномальной жары. Акция прошла на железнодорожных станциях Подольск и Гривно, а также в парке имени Виктора Талалихина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области несколько дней подряд держится жаркая погода, температура воздуха достигает 30 градусов. В этих условиях в городском округе Подольск продолжается масштабная акция по поддержке жителей. По поручению главы округа волонтеры Подмосковья ежедневно выходят на улицы, чтобы обеспечить горожан питьевой водой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.