Волонтеры расчистили улицы Жуковского от снега после снегопада

В Жуковском продолжается уборка города от последствий сильных снегопадов. 20 января волонтеры расчистили пешеходные переходы на улицах Чапаева, Нижегородская, Баженова, Мясищева, Молодежная, а также на перекрестках Чкалова и Дзержинского, Семашко и Дзержинского. Кроме того, очищена лестница по адресу Гагарина, 83.

В этот же день глава городского округа Андроник Пак проверил качество уборки дворов и проездов на улицах Гагарина, Чкалова, Солнечная, Маяковского и Советская. В ходе инспекции были выявлены замечания по ряду адресов.

В администрации напомнили, что в Жуковском действует план-график уборки, чтобы оперативно очищать все улицы и дворы от снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.