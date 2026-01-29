сегодня в 17:50

Волонтеры расчистили тротуар к вокзалу в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде волонтеры из восьмого класса коррекционной школы расчистили от снега пешеходную дорожку, ведущую к вокзалу.

В Сергиевом Посаде учащиеся восьмого класса коррекционной школы приняли участие в расчистке тротуара у школы №7 на улице Вознесенская. Акция прошла под руководством советника по воспитанию Натальи Скобелевой.

Волонтеры, входящие в движение «Волонтеры Подмосковья», быстро справились с уборкой снега. Очищенная дорожка соединяет жилой микрорайон с вокзалом и ежедневно используется школьниками, их родителями и другими жителями города.

Прохожие поблагодарили ребят за помощь. Организаторы отметили, что инициатива школьников стала важным вкладом в борьбу с последствиями зимней непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.