Волонтеры расчистили снег в городском парке Павловского Посада

Волонтеры «Молодой Гвардии» 29 января помогли убрать снег в городском парке культуры и отдыха на улице Кирова в Павловском Посаде.

Сильный снегопад продолжается в Павловском Посаде уже несколько дней. Коммунальные службы работают без перерыва, однако снег быстро покрывает расчищенные участки.

29 января волонтеры «Молодой Гвардии» присоединились к уборке территории городского парка культуры и отдыха на улице Кирова, 85. Активисты использовали лопаты и скребки, чтобы расчистить проходы и площадку перед входом в парк. В акции участвовали как юноши, так и девушки. По словам волонтеров, уборка снега стала для них своеобразной зарядкой.

За час работы им удалось освободить от снега значительную часть территории. Снегопад, по прогнозам, продлится до вечера, коммунальные службы продолжают круглосуточную очистку города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.