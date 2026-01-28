сегодня в 17:09

Волонтеры расчистили снег у центра поддержки участников СВО и соцобъектов Лобни

В Лобне волонтеры помогли убрать снег у центра поддержки участников СВО, детсада, школы и театра во время сильных снегопадов.

В Лобне добровольцы Подмосковья приняли участие в уборке снега возле социально значимых объектов города. Активисты расчистили входную группу центра поддержки участников СВО на улице Мирная, чтобы пожилые люди и другие посетители могли беспрепятственно попасть в здание.

Начальник отдела молодежи центра «Шанс» Екатерина Лобанова пояснила, что из-за непрекращающихся снегопадов коммунальная техника работает на пределе возможностей. Волонтеры взяли на себя участки, требующие ручной уборки.

Утром добровольцы очистили пандусы и дорожки к прогулочным зонам детского сада «Катюша», которые невозможно было убрать с помощью техники. Также была проведена уборка у школы № 10 и организован вечерний выезд к театру «Камерная сцена».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.