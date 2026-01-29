Волонтеры расчистили снег у отделения ветеранов в Домодедове

Волонтеры из Домодедова 29 января очистили снег возле отделения ветеранов войны и труда на улице Советской.

В Домодедове волонтеры расчистили крыльцо и дорожку у отделения ветеранов войны и труда по адресу улица Советская, дом 10. Добровольцы также убрали снег с тропинки, ведущей от дороги к зданию.

По словам волонтера Анастасии Поповой, в такие дни особенно важно поддерживать друг друга, поскольку Домодедово — общий дом для всех жителей.

В этот день волонтеры планируют помочь коммунальным службам и на других объектах. Они собираются очистить снег возле женской консультации Домодедовской больницы, у дома ветеранов Великой Отечественной войны, а также на дорожке к детскому саду «Ивушка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.