Волонтеры расчистили снег у мемориала «Вечный огонь» в Жуковском

В Жуковском волонтеры организации «Волонтеры Подмосковья» 28 января очистили от снега тротуар у мемориала «Вечный огонь» и другие общественные места после сильного снегопада.

В Жуковском после обильного снегопада местные волонтеры помогли коммунальным службам расчистить ключевые городские объекты. С самого утра четверо добровольцев из организации «Волонтеры Подмосковья» работали у гимназии №1, обеспечивая безопасный проход для школьников и их родителей.

Координатор движения Алексей Петришин отметил, что самой сложной задачей стал слежавшийся снег и лед, однако команда успешно справилась с работой. В планах на день у волонтеров были также расчистка тротуара у мемориала «Вечный огонь», нескольких пешеходных переходов и лестницы общего пользования.

Жители города могут оставить заявку на уборку снега в специальном чате организации, что позволяет оперативно реагировать на обращения. Волонтер Екатерина Дмитриевская рассказала, что участие в таких акциях помогает не только поддерживать порядок, но и создает хорошее настроение и возможность пообщаться с друзьями.

Волонтеры считают свой труд важным вкладом в комфорт и безопасность города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.