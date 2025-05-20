Волонтеры расчистили от валежника Карасевский дендропарк в Коломне

50 лет исполнилось с момента посадки первых саженцев в уникальном месте под Коломной — Карасевском дендропарке. 16 апреля 1975 года, в день Ленинского коммунистического субботника на территории площадью 4 га сотрудники лесокомбината и воспитанники школьного лесничества Пановской школы посадили первые саженцы хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодно по мере приобретения семян и сеянцев в дендропарк высаживались различные породы деревьев и кустарников. Их завозили из разных географических районов страны. Всего насчитывалось около 90 видов различных древесно-кустарниковых растений.

Спустя полвека школьники и лесничие продолжают ухаживать за уникальной территорией. В минувшую пятницу почти 100 волонтеров — представители администрации округа, совета депутатов, члены общественной палаты, лесничие, школьники и местные жители — стали участниками акции «Чистый лес». Более полутора гектаров территории дендропарка расчистили они от валежника и сухостоя.

«Уже 50 лет прошло с основания этого лесопарка, и я очень рад, что все новые и новые поколения продолжают следить за его состоянием. Ваш труд останется на веках, и то, как вы содержите свою территорию, это достойно глубочайшего уважение», — приветствовал участников акции заместитель главы округа Роман Панчишный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.