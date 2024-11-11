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Волонтеры провели лекцию в колледже Мытищ в международный день против фашизма

В Мытищах волонтеры Подмосковья 9 ноября, в международный день против фашизма, расизма и антисемитизма провели лекцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа мытищи.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма был установлен по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев, объединяющей более 560 организаций из 46 стран.

Добровольцы из муниципального отряда волонтеров Подмосковья вспомнили историю установление этой памятной даты и поговорили о реалиях этого дня.

Противодействие антисемитизму, борьба с экстремизмом и работа в сфере сохранения исторической памяти – важнейшие направления деятельности совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения - наставникам», - сказал он.