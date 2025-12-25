Волонтеры поздравили людей «серебряного возраста» в Омской области с праздниками

Для его создания свои усилия объединили сотрудники компании, воспитанники подшефного Дома детства имени Г.М. Кравцова и омские музыканты. Совместная работа проходила в профессиональной студии звукозаписи. Музыкальное поздравление с теплыми пожеланиями и видеоретроспективой всех совместных мероприятий получили более 250 жителей интерната.

«Волонтерство — важнейшая часть нашей корпоративной культуры. C начала 2025 года в проектах приняли участие более 500 человек. С каждым годом все больше сотрудников «Газпромнефти-СМ» присоединяются к добрым инициативам своих коллег или начинают собственные проекты и всегда находят поддержку в компании. Социальная ответственность — это не обязанность, а осознанный выбор, который мы вместе делаем каждый день», - сказал генеральный директор «Газпромнефти – смазочных материалов» Анатолий Скоромец.

Ранее волонтеры компании организовали для жителей Таврического дома-интерната серию мастер-классов по мыловарению и экофлористике, а также музыкальный концерт-квартирник. Сотрудники компании безвозмездно передали учреждению наборы для творчества, предметы первой необходимости и мобильный игровой комплекс, включающий различные виды динамических настольных игр.

«Наш регион ведет системную работу по созданию условий для активного долголетия людей старшего поколения, поэтому поддержка со стороны таких компаний, как «Газпромнефть-СМ», особенно ценна. Она позволяет открывать для пожилых людей новые форматы досуга и самореализации, чувствовать свою сопричастность и вовлеченность. Для пожилых людей это очень важно, тем более в канун больших праздников», - уточнила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.