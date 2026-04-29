Волонтеры помогли ликвидировать последствия снегопада в Люберцах

Волонтеры Подмосковья и сотрудники молодежного центра «Лидер» 28 апреля очистили от снега сквер имени Бориса Громцева на улице Лермонтова в Дзержинском городского округа Люберцы. Активисты помогли коммунальным службам, которые работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» и молодежного центра «Лидер» привели в порядок территорию у бюста Бориса Громцева, а также очистили дорожки и лавочки в сквере.

«Наши активисты решили помочь коммунальным службам города, которые работают сейчас в усиленном режиме. Особое внимание уделили зонам отдыха», — отметил директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

В этот же день к субботнику присоединился глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутаты окружного совета, руководители управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций и муниципальных предприятий.

Они убрали дворы многоквартирных домов, очистив территории от поваленных деревьев и веток после апрельского снегопада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.