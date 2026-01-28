Волонтеры помогли коммунальщикам расчистить снег в Шаховской

Девять участников движения «Волонтеры Подмосковья» 28 января помогли убрать снег на детской площадке по улице Комсомольской в поселке Шаховская.

В поселке Шаховская девять школьников и студентов из движения «Волонтеры Подмосковья» расчистили от снега детскую площадку по адресу: улица Комсомольская, дом 14. Снегопад в районе продолжается уже вторые сутки.

Координатор местного волонтерского движения Майя Золотова пояснила, что добровольцы вышли на помощь коммунальным службам, которые заняты расчисткой основных дорог и тротуаров. Обычно волонтеры помогают убирать снег во дворах пожилых людей и инвалидов.

В ближайшую пятницу ребята планируют навестить женщину-инвалида, чтобы принести воду и убрать снег у ее дома. Также в планах — помощь Шаховскому Дому культуры и, возможно, расчистка еще одной детской площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.