Волонтеры Подольска выступили на фестивале в Подмосковье

Волонтеры из Подольска приняли участие в областном фестивале «Подмосковье — территория дружбы», который прошел 12 июня в парке Победы в Долгопрудном. Делегации со всего региона представили культурные и патриотические программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Победы в Долгопрудном в день праздника превратился в этнографическую площадку. Мастера из разных городов Подмосковья представили изделия ручной работы и сувениры. Для детей организовали мастер-классы по традиционным ремеслам, а гости фестиваля смогли увидеть народные костюмы и старинные украшения народов России.

Отдельные интерактивные зоны подготовили Z-волонтеры. Участники плели маскировочные сети для отправки на передовую, знакомились с боевыми трофеями и историями подвигов российских бойцов, а также делали фотографии на фоне флагов воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.

Кульминацией праздника стала акция «Хоровод единства». Сотни гостей и участников, взявшись за руки, образовали большой круг как символ сплоченности народов России. Завершился фестиваль концертной программой с народными и современными патриотическими композициями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.