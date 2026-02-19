Волонтеры Подольска расчистили от снега подъезды к центру переливания крови

В Подольске с раннего утра продолжается борьба с последствиями мощного снежного циклона «Валли». Волонтеры Подмосковья оперативно приступили к расчистке социально значимых объектов: они очистили от снега входную группу центра переливания крови, близлежащие пешеходные дорожки, а также общественные остановки возле больницы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как отметил волонтер Подмосковья, координатор комитета по делам молодежи Алексей Осипов, взять в руки лопату и выйти на помощь совсем несложно, но такая инициатива делает передвижение по городу гораздо удобнее. Он также добавил, что завтра вместе с дружной командой добровольцев они планируют выйти на расчистку дворов, чтобы поддержать коммунальные службы.

Волонтеры выходят на помощь ежедневно — ради пожилых людей, ради детей, чтобы всем было комфортно и безопасно ходить по улицам. К работе подключились все колледжи города, и волонтерские бригады на регулярной основе участвуют в уборке снега.

Добровольцы трудятся по собственной инициативе и всегда действуют в связке с коммунальными службами. Их поддержка становится особенно важной в периоды обильных снегопадов, когда нагрузка на специализированные службы возрастает многократно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.