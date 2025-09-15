«Волонтеры Подмосковья» учились оказанию первой помощи в Жуковском

Волонтерам рассказали, как устроена их работа, кто чем занимается и подробно ответили на все их вопросы. Затем ребята прошли в класс, где прослушали лекцию по оказанию первой помощи и даже смогли применить полученные знания на практике, а также им показали автомобиль, инструменты и экипировку, которую можно было примерить.

«Оказание первой помощи — это не просто полезный навык, а настоящее спасение жизней. Никогда не знаешь, когда такая подготовка пригодится — будь то дома, на работе или даже на улице. Чем больше людей владеют этими базовыми знаниями, тем безопаснее становится наше общество», — отметил «Волонтер Подмосковья» городского округа Жуковский Елисей Лепешкин.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.