Волонтеры Подмосковья рассказали о помощи фронту и жителям

29 октября в Московской области отмечается День добровольца. Памятная дата установлена в 2017 году по инициативе Мособлдумы. Волонтеры-единороссы и молодогвардейцы Подмосковья рассказали, почему помогать другим стало для них делом жизни, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Лобне, единоросс Денис Барабанов волонтерит с 2018 года. В пандемию он доставлял продукты и лекарства пенсионерам, раздавал маски, помогал разворачивать временный госпиталь. В 2026 году его команда трижды возила грузы в Луганск. Лобненские активисты также шефствуют над социальными учреждениями, обучают пожилых людей цифровой грамотности, поддерживают приюты для животных и молодежные мероприятия.

«В такие моменты остро чувствуешь ответственность: люди ждут твоей поддержки. Мы растем и становимся сильнее благодаря тем, кто искренне верит в свое дело», — отмечает Денис.

Руководитель Люберецкого отделения «Молодой Гвардии» Мария Калугина сосредоточилась на тех, кто остался в тылу. В добровольчество она пришла студенткой. Сегодня ее команда помогает семьям участников СВО, поддерживает многодетных и нуждающихся, проводит новогодние елки в больницах и реабилитационных центрах, в том числе в приграничных районах Белгородской области.

«Раньше мы приглашали людей присоединиться к акциям, а теперь жители сами приходят с идеями. Это важный результат: даже самая маленькая помощь меняет жизнь тех, кто в ней нуждается», — говорит Мария.

22-летний доброволец из Ленинского округа Данила Сорокопудов возглавляет местное отделение «Молодой Гвардии» и окружной Молодежный парламент. Он помогает местным жителям и поддерживает семьи участников СВО. С 2022 года активисты собрали и отправили бойцам около 30 тонн гуманитарной помощи. Данила лично доставлял грузы в воинскую часть под Нижним Новгородом.

«Когда сам передаешь ребятам помощь, понимаешь, насколько важна эта работа», — делится он.

Супруга участника СВО, член партии «Единая Россия» Екатерина Егорова из Серпухова организовала движение «Территория Z», которое объединяет уже 700 активистов. За четыре года они отправили на передовую около 40 тонн гуманитарного груза. Параллельно Екатерина работает классным руководителем в Пролетарской школе и привлекает учеников к благотворительным акциям.

«Важно вовремя заронить семя добра в сердце ребенка, чтобы оно взошло и дало плоды», — считает она.

Депутат Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России», руководитель спортклуба «Олимп» Максим Ганин совмещает депутатство с тренерской работой. С начала СВО он организует доставку гуманитарных грузов на фронт, лично координирует сборы с бойцами и обеспечивает волонтеров материалами для плетения маскировочных сетей и вязания теплых вещей.

«На фронте сейчас много моих воспитанников — я помню их мальчишками. Как наставник и патриот я не могу оставаться в стороне», — подчеркивает Максим.

«Единая Россия» помогает волонтерам ресурсами и организационно, объединяя активистов, депутатов и жителей для решения задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.