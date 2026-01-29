Волонтеры Подмосковья расчистили снег возле театра в Лобне

В Лобне волонтеры из Подмосковья убрали снег у театра «Камерная сцена», приведя в порядок вход в учреждение и прилегающую территорию. К уборке присоединились как постоянные активисты, так и новые участники.

Среди участников были семиклассники школы № 10 вместе с родителями. Сначала школьники работали под руководством наставников, а затем присоединились к общей уборке снега, трудясь бок о бок со взрослыми.

Как отметила начальник отдела молодежи Центра «ШАНС» Екатерина Лобанова, в здании театра одновременно работает волонтерский центр, оказывающий помощь СВО.

Лобанова отметила, что в различных микрорайонах города около 280 человек, включая как взрослых, так и детей, участвуют в волонтерской деятельности, организованной волонтерами Подмосковья.

Присоединиться к волонтерам просто: штаб работает в микрорайоне Катюшки по адресу: улица Физкультурная, 14. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в следующем зимнем субботнике, который состоится 30 января в 12:00 на территории коррекционной школы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.