Волонтеры Подмосковья провели окружной форум в Талдоме

В Молодежном центре «Выбор» Талдомского городского округа состоялся четвертый окружной волонтерский форум, сообщили в министерстве информации и молодежной политики.

Это серия мероприятий, в рамках которых проходят мотивационные программы для добровольцев, обучающие семинары и полезные круглые столы. Всего до конца года пройдет еще 6 подобных форумов. Организатором выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В проекте приняли участие более 100 добровольцев из 5 городских округов.

Цель форума — ознакомление действующих волонтеров с организацией работы при чрезвычайных ситуациях.

«На форуме собралось много единомышленников, готовых посвятить все свое свободное время на оказание помощи другим людям.Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в самый неожиданный момент. И этот форум — возможность передачи теоретических знаний и моральной подготовки молодых ребят к сложным ситуациям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Спикер встречи — Забил Алекперов, военно-полевой врач, хирург, председатель МГО ООО «Российский красный крест» и руководитель группы реагирования на бедствия МГО ООО РКК.

Забил Алекперов вместе с участниками обсудил особенности работы Российского красного креста в Московской области и в регионах Российской Федерации, поделился историями по работе на ЧС В Африке и на Ближнем Востоке. Участники встречи активно включились в разговор и задавали приглашенному спикеру множество вопросов по поставленной теме.

«Большое спасибо организаторам форума за такой замечательный опыт. Было вдохновляюще узнать, как важно помогать людям в беде и в чрезвычайных ситуациях. Такие встречи заставляют тебя задуматься о том, какую важную миссию несут добровольцы», - поделился своими эмоциями после форума волонтер городского округа Мытищи Денис Меркушин.

После лекции был организован круглый стол, в рамках которого был презентован план работы на год, обсуждены вопросы развития молодежной политики на территории Московской области, а также обговорены несущие проблемы и стратегии их решения.

После общения со спикером для волонтеров провели игру на командообразование «Самый умный. Самый добрый», где участники соревновались на эрудированность и на знание фактов про Подмосковье.

В итоге победителем стала команда из Дмитрова, второе место заняли ребята из Талдома, а замыкают тройку лидеров волонтеры из Дмитрова и Мытищ.

Все победители встретятся на финальной игре «Самый умный. Самый добрый» в конце 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.



