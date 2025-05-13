Волонтеры Подмосковья примут участие в учениях Национального Центра в Тюмени

Добровольцы из Московской области примут участие во Всероссийском слете волонтеров-поисковиков, который пройдет с 20 по 27 мая 2025 года в Тюменской области, передает пресс-служба организаторов.

250 участников из 54 регионов страны соберутся вместе, чтобы обменяться опытом, который поможет волонтёрам повысить свою квалификацию и навыки работы по поиску пропавших людей.

Всероссийский слет волонтеров объединит усилия добровольцев с представителями таких структур, как МЧС России, МВД России и СК России и станет не только учебной площадкой, но и важным событием для укрепления связей между регионами страны.

«В поиске пропавших детей нет мелочей, и обучение волонтеров — это первый шаг к успеху. Только зная, как действовать, мы можем быть по-настоящему полезными. Всероссийский слет волонтеров-поисковиков в Тюменской области — это прекрасная возможность объединить усилия профессионалов и добровольцев в нашем общем деле — поиске пропавших. Важно учиться у профессионалов и друг у друга, чтобы каждая минута работы была эффективной», — отметила председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

В программе слета — 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут лучшие специалисты в стране — действующие инструкторы МЧС России. Теорию участники слета закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск.

«География наших учений расширяется. В этом году — это Тюмень. С каждым годом кратно увеличивается накал таких учений. С нетерпением жду встречи с самыми крутыми инструкторами и с самыми опытными наставниками из разных структур. И самое трепетное — обнять своих коллег-друзей почти из каждого уголка нашей самой огромной и красивой страны. Поделиться опытом, попросить помощи и совета, и в этом году можно будет это сделать не только с нашими поисковиками Национального Центра, но и с ребятами из других отрядов, которые будут принимать участие в этом мероприятии вместе с нами, с которыми не терпится познакомиться», — рассказал руководитель отделения Национального центра в Москве и Московской области Юрий Шитиков.

26 мая на Всероссийском слете пройдет форум, где обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с представителями МЧС России и других ведомств поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях. Также обсудят опыт работы Центра по приёму и передаче гуманитарной помощи, который с августа 2024 года работает в Курской области при поддержке МЧС России.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям с 2018 года регулярно проводит масштабные учения для волонтеров вместе с МЧС России, МВД РФ и Следственным комитетом России. На занятиях добровольцы учатся важным навыкам, которые помогают находить и спасать пропавших людей, ведь главное в работе поисковика услышать заветное — «Найден! Жив!».