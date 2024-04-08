Волонтеры Подмосковья могут получить премию за помощь в восстановлении лесов

В России стартует открытый конкурс посадок деревьев на лесных территориях, пострадавших от природных катаклизмов. К участию приглашаются члены экологических и волонтерских сообществ региона, а также все желающие совершеннолетние активные жители, сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторы лучших посадок разделят между собой премиальный фонд в 150 тысяч рублей. Конкурс проводит Межрегиональная общественная организация ЭКА (Движение ЭКА).

Для россиян участие в конкурсе посадок — это возможность помочь природе родного региона, попробовать себя в качестве экологического волонтера и завести новые полезные связи. Принять участие в конкурсе можно в период с 15 марта по 30 октября 2024 года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ecowiki.ru и завести лесовосстановительную акцию в личный кабинет. Там же можно получить инструкцию, которая расскажет, как правильно организовать посадку.

Подробности о порядке участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте конкурса nash.posadiles.ru.

Пять организаторов самых масштабных и качественных посадок получат денежную награду в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Победители будут объявлены 15 ноября 2024 года в социальных сетях платформы Ecowiki.ru и на сайте конкурса.

Конкурс организаторов волонтерских посадок проводится с 2022 года. За это время его участники провели уже 507 лесовосстановительных акций.

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