«Волонтеры Победы» Балашихи поздравили ветерана ВОВ с 95-летием

Активисты движения «Волонтеры Победы» в Балашихе навестили ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Артюшкину, чтобы поздравить её с 95-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Татьяна Артюшкина поделилась мыслями о важности труда и любви к своему делу, подчеркнув значимость работы добровольцев:

«Какой вы себе труд выберите — на таком и прославитесь, дело свое надо любить, чтобы все отдавать с любовью, потому что будущее за вами. Я берегу то, что помню, и этого мне достаточно, чтобы продолжать жить и радоваться, что есть новое поколение — такие волонтеры, как вы, вы от души делаете свое дело — это очень важно», — сказала Татьяна Артюшкина.

Такие встречи — это не просто акт уважения и признательности, это возможность для молодежи узнать больше о героическом прошлом страны и почувствовать связь времен.

Всероссийская организация «Волонтеры Победы» занимается проведением всероссийских и международных акций, заботится о ветеранах, помогает в благоустройстве памятных мест, восстанавливает историю семьи и популяризирует достижения России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.