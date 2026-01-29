Волонтеры очистили от снега территорию Серафимовского храма в Лобне
Фото - © Юлия Смагринская
В Лобне волонтеры и школьники 7 «Г» класса школы № 10 29 января помогли убрать снег на территории Серафимовского храма.
В Лобне активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели уборку снега на территории Серафимовского храма по адресу улица Катюшки, 62А. Мероприятие прошло с благословения настоятеля храма, отца Иоанна.
К уборке присоединились ученики 7 «Г» класса школы № 10 и их родители. Школьники начали работу утром, чтобы успеть до начала занятий во второй смене. Ранее этот же класс помогал убирать территорию театра «Камерная сцена».
Руководитель отдела по работе с молодежью центра детских и молодежных инициатив «Шанс» отметила, что в подобных акциях участвуют и взрослые, и дети, что способствует сплочению жителей города.
Ранее волонтеры уже очищали снег возле школы № 10, в сквере Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, у детского сада «Катюша» и на территории Центра поддержки участников СВО и их семей.
В ближайшее время активисты планируют убрать снег у теплицы детского сада «Катюша» и на территории детского сада «Золотая рыбка». Следующий массовый субботник пройдет 30 января в 12:00 на территории коррекционной школы.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.