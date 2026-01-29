сегодня в 14:25

Волонтеры очистили от снега территорию Серафимовского храма в Лобне

В Лобне волонтеры и школьники 7 «Г» класса школы № 10 29 января помогли убрать снег на территории Серафимовского храма.

В Лобне активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели уборку снега на территории Серафимовского храма по адресу улица Катюшки, 62А. Мероприятие прошло с благословения настоятеля храма, отца Иоанна.

К уборке присоединились ученики 7 «Г» класса школы № 10 и их родители. Школьники начали работу утром, чтобы успеть до начала занятий во второй смене. Ранее этот же класс помогал убирать территорию театра «Камерная сцена».

Руководитель отдела по работе с молодежью центра детских и молодежных инициатив «Шанс» отметила, что в подобных акциях участвуют и взрослые, и дети, что способствует сплочению жителей города.

Ранее волонтеры уже очищали снег возле школы № 10, в сквере Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, у детского сада «Катюша» и на территории Центра поддержки участников СВО и их семей.

В ближайшее время активисты планируют убрать снег у теплицы детского сада «Катюша» и на территории детского сада «Золотая рыбка». Следующий массовый субботник пройдет 30 января в 12:00 на территории коррекционной школы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.