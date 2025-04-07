Волонтеры Можайского округа проводят «ДоброУроки» для школьников

Волонтерам Подмосковья 5 лет. В преддверии такого значимого события Можайский молодежный центр запустил проект «ДоброУроки» с помощью которого ребят младшего возраста вовлекают в добровольческую деятельность. В каждой школе округа планируется провести по пять «ДоброУроков», сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

На первых двух уроках ребят знакомят с добровольческой деятельностью и направлениями волонтерства. Следующие встречи молодых людей сопровождаются закреплением пройденного материала, а еще они с помощью практики оттачивают навыки ораторского мастерства, развития личности и коммуникации.

Не так давно сотрудник Можайского молодежного центра Дарья Куткова учила ребят системе планирования целей и развития личности. В ходе активных обсуждений молодые люди предложили экологический проект. Уже на следующей встрече разработка проекта будет завершена и представлена другим ученикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.