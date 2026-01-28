Волонтеры «Молодой Гвардии» расчистили снег у дома пенсионерки в Серпухове

Волонтеры «Молодой Гвардии» в Серпухове 28 января помогли 85-летней Галине Палагиной очистить от снега подходы к ее дому на улице Космонавтов.

Как сообщил лидер команды Рамазан Дадаев, женщина оставила заявку в штабе молодежной организации, чтобы врач мог беспрепятственно попасть на участок. Волонтеры отреагировали на обращение в тот же день: после занятий в школах и колледжах они собрались в штабе, взяли необходимый инвентарь и отправились по адресу.

В течение часа участники акции расчистили дорожки и освободили калитку от сугробов, обеспечив доступ к дому пенсионерки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.