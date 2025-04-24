Волонтеры МНПЗ выпустили в пруд белых лебедей после зимовки

Две пары лебедей Московского НПЗ вернулись в заводской пруд с наступлением теплого сезона, сообщает пресс-служба предприятия.

В акции приняли участие ученики школы в Капотне и районного социального центра «Притяжение».

Посмотреть на белоснежных лебедей уже много лет приходят жители Капотни, а местные школы проводят на берегу пруда открытые уроки. Для детей волонтеры МНПЗ организовали мастер-класс по кормлению птиц их любимыми лакомствами. В рацион лебедей входят листья капусты, тертая морковь, нарезанные огурцы.

«Московский НПЗ активно поддерживает мероприятия для молодежи. Мы проводим для ребят экскурсии по парку на набережной, где расположена уличная выставка о природе и об истории района Капотня. Каждый год по традиции приглашаем детей дошкольного возраста и учеников школы на выпуск лебедей. Ребята общаются, узнают много нового о природе родного района. Кому-то такие мероприятия помогают определиться с будущей профессией», — уточнил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

На заводском пруду живет уже шестое поколение лебедей-шипунов, которые регулярно приносят потомство. МНПЗ дарит птенцов столичным паркам, а с 2024 года является почетным опекуном лебедей в столичном зоосаду.

«Акции с волонтерами Московского НПЗ всегда проходят в увлекательной атмосфере. Ребятам рассказывают об особенностях лебедей-шипунов, они получают ценный урок по правильному кормлению парковых птиц. Традиционное возвращение грациозных пернатых в Капотню наглядно дополняет учебную программу и помогает ученикам гармонично развиваться», — заключила заведующая учебной частью школы в Капотне Альбина Емельянова.