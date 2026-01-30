Волонтеры Лосино-Петровского помогли коммунальщикам

Добровольцы присоединились к работникам «Городского хозяйства» и помогли расчистить проезд у дома № 23 по улице Ленина. Затем, прямо во дворе, они напоили их горячим чаем и угостили бутербродами и сладостями.

Галина Иванова работает в «Городском хозяйстве» уже более шести лет. По ее словам, сильные снегопады и раньше бывали, а такая помощь и поддержка — впервые.

«Это было неожиданно. Приятно, конечно. После горячего чая и работается лучше», — поделилась Иванова.

Работники горхоза поблагодарили ребят и за помощь, и за угощения. Они отметили, что в их нелегком труде порой именно моральная поддержка становится важнее физической. Она дает ощущение, что люди действительно видят твой труд и ценят его.

