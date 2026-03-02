Волонтеры Люберец передали 300 кг помощи приюту «Некрасовка»

Волонтеры из Люберец 28 февраля передали около 300 кг гуманитарной помощи приюту для бездомных животных «Некрасовка» в Москве. В акции приняли участие депутат окружного совета Артем Данилов, активисты МГЕР и учащиеся Инженерно-технологического лицея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат окружного совета, член Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Артем Данилов вместе с активистами МГЕР и лицеистами посетил приют для бездомных животных «Некрасовка».

Волонтеры собрали и передали около 300 килограммов помощи: корм, крупы, пеленки и другие необходимые товары для ухода за животными. Также участники акции пообщались с сотрудниками и помогли в выгуле собак.

«Когда в одном месте находятся почти три тысячи собак и более сотни кошек — это огромная ответственность. Здесь работают люди с большим сердцем. Мы сегодня не только передали около 300 килограммов помощи, но и пообщались с волонтерами, погуляли с собаками. Это простые вещи, но для животных они очень важны», — отметил Артем Данилов.

Он добавил, что сотрудники приюта занимаются социализацией животных, их лечением и поиском новых хозяев.

Приют «Некрасовка» работает более десяти лет и является одним из крупнейших муниципальных приютов Москвы. Здесь помогают бездомным кошкам и собакам восстановиться и обрести дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.