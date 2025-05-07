Волонтеры Королева подготовили окопные свечи, которые отправят вместе ко Дню Победы

Волонтеры Королева, а также неравнодушные жители города, продолжают активно поддерживать российских бойцов, участвующих в специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С первых дней СВО они собирают гуманитарную помощь, пишут письма и плетут маскировочные сети.

На этот раз команда волонтеров решила изготовить несколько десятков окопных свечей, используя доступные материалы: жестяные банки, картон и парафин. Эти свечи, которые скоро будут отправлены на передовую, очень важны для солдат. Их передадут вместе с подарками ко Дню Победы.

«Окопная свеча — это незаменимый предмет для бойца. Она не занимает много места, долго горит и дарит теплый свет. А знакомый аромат помогает сохранить чувство домашнего уюта и поддерживает боевой дух даже в самых трудных условиях, » — поделилась волонтер Мария.

Эти добрые дела еще раз подтверждают, как важно в такие трудные времена объединять усилия и поддерживать друг друга.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.