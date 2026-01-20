Волонтеры Каширы дежурили на купелях в Крещенскую ночь

Волонтеры городского округа Кашира обеспечили дежурство на пяти купелях в Крещенскую ночь, раздавали горячий чай и помогали участникам праздника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире отметили Крещение Господне. В 15 храмах округа прошли праздничные службы, а для жителей организовали купания на пяти купелях. Готовность объектов к празднику проверил глава городского округа Кашира Роман Пичугин.

Роман Пичугин отметил, что безопасность жителей стала приоритетом. Для удобства участников установили теплые раздевалки и пункты обогрева с горячим чаем.

Волонтеры округа дежурили на купелях, раздавали горячий чай и баранки, а также оказывали необходимую помощь пришедшим на праздник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.