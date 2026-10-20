Волонтеры из Жуковского помогли приюту для животных «Эллина»

«Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы из Жуковского посетили приют «Эллина», где убрали старые ограждения, распилили сухие деревья и покрасили домик для гусей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры посетили приют вместе с депутатом совета депутатов наукограда Сергеем Акимовым и координатором ВОО «Делай!» в Жуковском Татьяной Родионовой.

Для участников провели экскурсию: им рассказали об обитателях приюта и условиях их содержания. Одних животных привезли на передержку и не забрали, другие стали не нужны хозяевам, третьих нашли на улице.

Добровольцы убрали старые ограждения, распилили сухие деревья и покрасили домик для гусей. После работы участники покормили животных и поиграли с ними.

«Огромная благодарность всем ребятам за то, что не остались в стороне. Приют держится на плечах хрупких хозяек, и мы со своей стороны можем оказать пусть такую небольшую, но помощь. Обязательно приедем еще раз», — отметила Татьяна Родионова.

Такие визиты проходят регулярно. Волонтеры из Жуковского постоянно посещают приют и помогают заботиться о его питомцах.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.