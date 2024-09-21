Волонтёры из Рузы Московской области подкормили бездомных животных

Волонтеры из Нестеровского лицея в Рузе подкормили бездомных животных, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ребята подготовили миски, купили несколько пакетиков мясного желе и упаковку сухого корма для кошек. Волонтеры накормили порядка 15 котят.

«Большинство животных, оказавшихся на улице, некогда были домашними питомцами, жившими в тепле и уюте. Не привыкшие к уличному образу жизни, они быстро подвергаются действию неблагоприятных условий среды и гибнут. Животные тоже умеют чувствовать. От нас они должны принимать любовь, тепло и заботу. Мы это понимаем и стараемся заботиться для того, чтобы у них был шанс выжить», – рассказала советник директора Нестеровского лицея Вероника Царькова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.