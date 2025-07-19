Волонтеры из Реутова награждены за участие в проекте «Комфортная городская среда»

Волонтеры из Реутова были отмечены за активное участие во Всероссийском проекте «Формирование комфортной городской среды». Торжественная церемония награждения состоялась 18 июля 2025 года на площадке молодежного досугового комплекса «Яуза». Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках церемонии были вручены почётные грамоты и дипломы наиболее отличившимся участникам волонтерского движения, внесшим значительный вклад в информирование жителей о процессах благоустройства и организации онлайн-голосования. От города Реутов награды получили волонтеры Сергей Дзыговский и Надежда Крылова, проявившие себя как активные участники информационной кампании проекта ФКГС.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» уже пятый год подряд помогают организовывать и проводить голосование за объекты благоустройства:

«Наш волонтерский штаб в этом году включал более 3,8 тысяч человек. Ребята трудились в любую погоду почти без выходных. Они рассказывали жителям о проекте, презентовали территории, объясняли планы благоустройства и помогали людям проголосовать на специализированных точках», — отметила Екатерина Швелидзе.

Всего в 2025 году голосование по выбору территорий проходило в 54 округах Московской области. Было развернуто 289 пунктов, где специалисты и волонтеры помогали жителям отдать свой голос. Благодаря их усилиям удалось собрать свыше 200 тысяч голосов.

Вовлеченность жителей Подмосковья в проект благоустройства напрямую зависит от активной позиции таких добровольцев, как представители команды из Реутова. Их работа способствует формированию по-настоящему комфортной и современной городской среды, ориентированной на запросы граждан.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.