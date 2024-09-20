Волонтеры из Москвы спасли брошенных животных в приграничье Белгородской области

Двое волонтеров из Москвы вывезли оставленных хозяевами кошек и собак из приграничных районов Белгородской области. Некоторые из них уже обрели новую семью, сообщает сайт «Страсти» .

Местная жительница Ольга рассказала, что у многих людей во время эвакуации не было возможности взять с собой питомцев, в связи с чем они остались жить в разрушенных домах.

Соседи, которые поили и кормили животных, переживали за их судьбу. По этой причине Ольга попросила добровольцев из Москвы оказать им помощь.

«Несмотря на угрозу жизни, волонтеры, я, моя мама и мужчины из местной территориальной самообороны приехали в деревню и стали отлавливать всех животных, которых хозяева оставили на голодную смерть», — отметила она.

Спасенных питомцев на автобусе доставили в Москву. Специалисты взяли у пушистых пациентов анализы и отправили их на передержку. Волонтеры намерены найти всем вывезенным животным новых хозяев.