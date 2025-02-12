Волонтеры из Люберец помогают очищать побережье Черного моря от нефтепродуктов

Люберецкие волонтеры в составе подмосковной делегации помогают очищать побережье Черного моря от последствий экологической катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши добровольцы работают на побережье Черного моря: очищают песок, камни и прилегающую территорию от загрязнения, а также помогают в едином центре по спасению птиц. Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в восстановление экологии нашей страны!» — отметил глава городского округа Владимир Волков.

В едином центре по спасению птиц организован полный цикл помощи пернатым: созданы площадки для приема птиц, их купания, первичной обработки, есть стационар. Для всех, кто хочет присоединиться к волонтерам, работает платформа Добро.рф.

В настоящее время собирать мазут с берегов и спасать пострадавших животных помогают более 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы. Он также подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.