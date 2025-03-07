Волонтеры храма Владимирской иконы Божией Матери в Быкове помогают нуждающимся

Паллиативное отделение — это параллельный мир, где время течет по-другому. В этом убедились волонтеры храма Владимирской иконы Божией Матери — Артем и Софья Кузнецовы.

Они оказывают помощь в доме престарелых и паллиативных отделениях Жуковского и села Речицы. Их забота — это не просто помощь, а проявление христианской любви в самом чистом её виде.

«Началось все с призыва к друзьям, что вместе мы сможем помочь больше. Мы создали группу в Телеграме и назвали ее „Кузница сердца“. В ней стали рассказывать о людях, которым нужна помощь, и люди стали подтягиваться к нам. С благословения отца Иосафа этот проект явно подошел нам, и мы начали расширяться», — поделилась Софья.

«Иногда дети приводят туда своих пожилых родителей или родственников, пишут заявление и просто их оставляют, то есть они им не нужны. Атмосфера там такая, что кажется, будто ты зашел в морг, именно в Жуковском отделении. Самое главное, что я хочу сказать, это чтобы человек не осуждал мир, себя или своих родственников за свое положение. Больше всего удается приободрить тех, кто соглашается исповедаться и причаститься. Несмотря на напряженную атмосферу, в то же время чувствуешь, что Христос там есть, и Он ближе, чем на улице. Потому что эти люди уже на грани жизни и смерти, и вот он — потусторонний мир, духовный, а там всё пронизано Христом, и Он хочет их спасти. Им нужно всего лишь чуть-чуть протянуть руку. Иногда бывает, что ты выступаешь посредником», — рассказал Артем.

Каждая история человека в паллиативном отделении уникальна. Это не просто пациент, а личность со своим миром, своими воспоминаниями и мечтами. Здесь можно услышать рассказы о далеких путешествиях и тихих семейных вечерах, о достижениях в карьере и о маленьких победах над собой. Несмотря на тяжелое состояние людей, в их историях часто проскальзывают искры юмора, мудрости и удивительной стойкости.

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