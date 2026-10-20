Волонтеры Химок передали более 35 килограммов помощи Шереметьевскому приюту

Активисты Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» передали корм и вещи первой необходимости для собак Шереметьевского приюта. Поездка прошла в рамках ежегодной региональной акции «Дай лапу», цель которой — поддержка приютов и адресная помощь животным, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В акции приняли участие волонтеры из Химок — Элина Обухова и Варя Соколова. В приют доставили сухой корм, консервы, лакомства, средства для мытья посуды, ветошь и игрушки. Общий вес груза превысил 35 килограммов.

«Мы приезжаем сюда не первый раз, но каждый раз убеждаемся: даже небольшая поддержка значит очень многое. Собакам нужен не только корм, им очень важно человеческое внимание. Сегодня нам удалось погладить собаку по имени Рокет — самую спокойную и общительную, ей очень нравится быть рядом с людьми. Ради таких моментов и стоит участвовать в акции», — рассказала волонтер Элина Обухова.

Шереметьевский приют принял первых постояльцев в 2008 году — сегодня ему уже 18 лет. Сейчас здесь живут около 100 собак. Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» сотрудничает с приютом более полутора лет, и помощь животным из приютов оказывается на постоянной основе.

Передать корм и необходимые вещи для подопечных приютов можно в отделение Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Местное отделение находится по адресу: улица 9 Мая, дом 18б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.