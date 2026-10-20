Волонтеры Химок передали более 35 кг помощи Шереметьевскому приюту

Волонтеры из Химок Элина Обухова и Варя Соколова передали Шереметьевскому приюту более 35 килограммов помощи. В груз вошли сухой корм, консервы, лакомства, средства для мытья посуды, ветошь и игрушки. Поездка состоялась в рамках ежегодной региональной акции «Дай лапу», направленной на поддержку приютов и адресную помощь животным.

«Мы приезжаем сюда не первый раз, но каждый раз убеждаемся: даже небольшая поддержка значит очень многое. Собакам нужен не только корм, им очень важно человеческое внимание. Сегодня нам удалось погладить собаку по имени Рокет — самую спокойную и общительную, ей очень нравится быть рядом с людьми. Ради таких моментов и стоит участвовать в акции», — рассказала волонтер Элина Обухова.

Шереметьевский приют принял первых постояльцев в 2008 году — сейчас ему 18 лет. Здесь живут около 100 собак. Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» сотрудничает с приютом более полутора лет и помогает животным из приютов на постоянной основе.

Корм и необходимые вещи для подопечных приютов принимают в химкинском отделении регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом 18б.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.