Волонтеры Дубны передадут в зону СВО печи с посланиями

Волонтеры Дубны готовятся к новой поездке в зону проведения СВО. Они доставят гуманитарную помощь бойцам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Наталья Калугина — супруга мобилизованного и руководитель Комитета семей воинов Отечества по г. о. Дубна, регулярно отправляется на передовую, чтобы передать участникам СВО все самое необходимое. В этот раз она привезет не только продукты питания, лекарственные препараты, которые регулярно собирают жители Дубны, но и печи. Говорит, их на фронте ждут в любое время года. Они незаменимы и для обогрева блиндажей и других мест пребываний бойцов, а также и для подогрева пищи.

Эти печи для бойцов сварили в подмосковной компании «Металлика-Дизайн». На каждой — послание бойцам «От ветеранов горного надзора. Быть добру!».

«Они сделаны с большой любовью для нас. Большое спасибо! Победа будет за ними», — отметили участники СВО.

Также бойцам передали функциональные кровати для госпиталя и металлическую сетку в рулонах.

«Большое спасибо волонтерам города за их ежедневный огромный труд. Это важный вклад в общее дело», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Также в Комитете отмечают большую поддержку от города и городской администрации.

«Поддержка от города очень важна для нас семей военнослужащих, неважно, контрактники, мобилизованные, нам важно, чтобы про нас не забывали, наш город про нас не забывает. Так как я являюсь волонтером, наша администрация помогает нам с гуманитарной помощью», — отмечает Наталья Калугина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.