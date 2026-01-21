Волонтеры доставляют крещенскую воду ветеранам и семьям участников СВО в Солнечногорске

В Солнечногорске волонтеры начали доставлять крещенскую воду ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла и семьям участников СВО. Акция проводится впервые по инициативе местного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры в Солнечногорске развозят более 300 бутылок крещенской воды ветеранам, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, труженикам тыла и семьям участников специальной военной операции. Социальную инициативу предложило местное отделение партии «Единая Россия».

Организаторы отметили, что акция направлена на сохранение национальных традиций и поддержку людей, внесших вклад в историю страны и продолжающих защищать ее интересы. В городском округе мероприятие проходит впервые.

Чин освящения воды совершил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. К доставке воды присоединились представители «Молодой Гвардии», которые передают воду тем, кто не смог посетить храм лично.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.