Волонтеры активно помогают пожилым людям в Петербурге

Президент благотворительного фонда «ДоброДомик» Александра Синяк поделилась в интервью с газетой «Петербургский дневник» о том, какими добрыми делами занимается организация на протяжении восьми лет. БФ помогает пожилым людям в Санкт-Петербурге с помощью трех проектов.

Синяк владела баром на Васильевском острове. Однажды она повесила объявление о том, что пенсионерам обед предоставляется бесплатно. После этого туда начали массово приходить пожилые люди.

БФ «ДоброДомик» предоставляет пенсионерам питание, соцподдержку. Также сотрудники помогают пожилым людям бороться с одиночеством. Еще организовывают культурные мероприятия, оказывают психологическую помощь.

В РФ у «ДоброДомика» примерно 3 тыс. благополучателей. Каждый день на обеды в кафе приходят около 2 тыс. бабушек и дедушек.

У фонда три основных проекта. Первый — сам БФ «ДоброДомик». В рамках него работает сеть кафе, где пенсионерам предоставляют бесплатные обеды.

Второй проект — «Адресная помощь». В рамках него пенсионер из любого региона РФ может позвонить на горячую линию и поведать о проблеме. Ему попробуют помочь.

Третий проект — «Связь поколений». В рамках него БФ помогает детям из детских домов провести время с пенсионерами на мастер-классах и совместных мероприятиях.

