Волонтеру из Реутова вручили награду за помощь Донбассу

Награду во время одной из волонтерских поездок на Донбасс ему вручил замначальника штаба № 7 разведывательно-штурмовой бригады им. Святого Георгия с позывным «Араб».

Как рассказал Владимир, группа «Скорая z помощь» занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи бойцам в зону СВО и имеет 20 подразделений. «За ленточку» волонтеры едут тогда, когда удается собрать средства и груз. С начала СВО они выполнили уже 33 рейса.

«Группа частная, состоит из единомышленников, а также жён и матерей некоторых бойцов. Мы не связаны ни с какими фондами, деньги и необходимое снаряжение собираем сами, за счет частных пожертвований. Мы в контакте с ребятами, получаем от них списки того, что им нужно, возим сами на своих личных машинах и передаём лично в руки», — сообщил он.

Кстати, особую радость у бойцов вызывают детские письма и рисунки, а также брелоки, фигурки и шевроны с Чебурашками, которые на фронте считаются талисманами. Часть таких поделок была изготовлена реутовчанами во время мастер-классов в парках города.

Знаком «Доброволец Донбасса» отмечаются члены Союза Добровольцев Донбасса, принимавшие участие в событиях на Донбассе. Он вручается тем, кто занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи мирному населению и ополчению на территорию ЛДНР, а также медикам, оказывающим неоценимую помощь в лечении добровольцев на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.